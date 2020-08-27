Пострадавший от взрыва дом в Керчи обследуют комплексом "Струна"

Специалисты выяснят, повреждены ли несущие конструкции

В Керчи обследуют многоэтажный жилой дом, где накануне произошёл взрыв бытового газа, а затем сильный пожар.

Огонь охватил два верхних этажа. Рухнули перекрытия. Пострадала женщина, с сильными ожогами её доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из здания более 100 человек. Покинуть свои квартиры вынуждены были и жильцы одного из подъездов соседнего дома. Для них организованы пункты временного размещения в санатории и хостеле.

Как сообщает "ТВ Центр", специалисты при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна" проверяют, повреждены ли несущие конструкции. Прокуратура выясняет все обстоятельства ЧП.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"