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Пострадавший от взрыва дом в Керчи обследуют комплексом "Струна"

11:50
  • четверг
  • 27 августа 2020

Специалисты выяснят, повреждены ли несущие конструкции

В Керчи обследуют многоэтажный жилой дом, где накануне произошёл взрыв бытового газа, а затем сильный пожар.

Огонь охватил два верхних этажа. Рухнули перекрытия. Пострадала женщина, с сильными ожогами её доставили в больницу. Спасатели эвакуировали из здания более 100 человек. Покинуть свои квартиры вынуждены были и жильцы одного из подъездов соседнего дома. Для них организованы пункты временного размещения в санатории и хостеле.

Как сообщает "ТВ Центр", специалисты при помощи мобильного диагностического комплекса "Струна" проверяют, повреждены ли несущие конструкции. Прокуратура выясняет все обстоятельства ЧП.

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