Зрители ТВЦ помогли собрать деньги на лечение Давида Гавшина

У мальчика страшная болезнь - ретинобластома

Зрители телеканала "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita смогли собрать средства на лечение Давида Гавшина.

У мальчика страшная болезнь - ретинобластома. Злокачественная опухоль поразила оба глаза. Спасти ребёнку не только жизнь, но и зрение берутся врачи из швейцарской клиники. Вот только сумма, необходимая для лечения, для семьи неподъёмная - более пяти миллионов рублей.

Собрать нужную сумму помогли вы – зрители канала "ТВ Центр"! Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к чужой беде и откликнулся. Слова благодарности от мамы маленького Давида:

"Мы безмерно благодарны, что получили от вас такую поддержку в сложной для нас ситуации. Без вас мы бы не справились. Спасибо за шанс спасти глазки нашему сыну и за возможность видеть этот мир таким, какой он есть — ярким и полным добрых людей. Ваша помощь для нас очень важна и никогда не будет забыта! Искренне желаю каждому всего наилучшего!"

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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