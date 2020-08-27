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Глюкоза боится за здоровье своей неординарной дочери

10:53
  • четверг
  • 27 августа 2020

Девочка любит эксперименты с внешностью

Певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная как Глюкоза, призналась, что переживает за 13-летнюю дочь Лиду, которая постоянно экспериментирует со своей внешностью. 
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Старшая дочь Глюкозы и бизнесмена Александра Чистякова любит удивлять родных и близких. Не так давно она коротко подстриглась, а потом покрасила волосы в розовый цвет. На одном из пальцев девочка набила татуировку.  

Лида учится хорошо, но в 12 лет ее выгнали из школы - за нарушение дресс-кода и за излишнюю оригинальность. 

"Иногда, анализируя ситуации, напоминаю сама себе: это же ребенок, который хочет пробовать, узнавать жизнь, совершать какие-то свои ошибки! Конечно, Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью", - рассказала Глюкоза teleprogramma.pro

Дочь Глюкозы пишет песни и поет. Она выступает под псевдонимом Lidus. Ее клипы в Сети набирают тысячи просмотров. Первое время девочка скрывала от Глюкозы, что работает с продюсером над своим музыкальным проектом, пишет vokrug.tv.

Глюкоза и Чистяков поженились в 2006 году. Лидия родилась в 2007 году, а Вера - в 2011 году. У бизнесмена также есть сын от предыдущих отношений.

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