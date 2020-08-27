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Российские операторы отказываются от безлимитных тарифов

10:45
  • четверг
  • 27 августа 2020

Трафик растет, а выручка компаний - нет

На территории России всё больше операторов сотовой связи начали отказываться от безлимитных тарифных планов. К примеру, оператор Tele2 отказался от опции "Очень много интернета", которая за 200 рублей в месяц позволяла выходить в Сеть без ограничения трафика по всей стране.
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Отмечается, что абоненты, использующие эту услугу, смогут продолжить ей пользоваться. Однако при отказе от опции вернуться к ней будет невозможно.

В МТС тоже решили изменить условия безлимитной опции "Тарифище" и увеличить ее стоимость. При этом нежелающим платить больше в компании предложили альтернативный тариф.

"Мегафон", Yota и "ВТБ Мобайл" заявили, что пока не спешат отказываться от безлимита, пишут Известия.

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