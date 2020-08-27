Названы имена десяти богатейших россиянок

В списке Forbes появились дебютантки

Forbes вновь составил список 25 самых богатых российских женщин. Неизменным лидером рейтинга вновь стала президент компании Inteco Management Елена Батурина, ее состояние оценивается в 1,3 миллиарда долларов. Второе место по праву досталось основательнице Wildberries Татьяне Бакальчук, сумевшей заработать 1,1 миллиард долларов. А на третьем месте оказалась дочь совладельца "Лукойла" Екатерина Федун – девушка впервые оказалась в рейтинге, ее состояние оценили в 70 миллионов долларов.

Также в первую десятку попали Татьяна Ковальчук ($600 миллионов), Елена Рыболовлева ($600 миллионов), Ольга Белявцева ($500 миллионов), Лилия Ротенберг ($500 миллионов), Татьяна Кузнецова ($450 миллионов), Евгения Гурьева ($400 миллионов) и Наталья Луценко ($400 миллионов).

Вторым новичком в списке оказалась Людмила Коган – вдова основного акционера "Уралсиба" Владимира Когана. Состояние в 350 миллионов долларов привело ее на тринадцатую строчку рейтинга.

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