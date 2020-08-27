Банки заблокировали карты россиян, чьи данные попали в свободный доступ

Счета в безопасности

Российские банки подтвердили утечку данных банковских карт по вине интернет-магазина.

Несмотря на то, что попавших в Сеть данных недостаточно для того, чтобы совершать платежные операции, банки все равно проинформировали своих клиентов о блокировке карт и необходимости их перевыпуска, пишет РИА Новости.

"Речь идет о технических данных, которые не открывают доступ к счетам. На данный момент банк связывается со всеми клиентами, чья личная информация могла быть скомпрометирована, и блокирует карты в целях безопасности средств, при этом банк предлагает клиентам бесплатно перевыпустить новую карту", - заявили в банке "Санкт-Петербург".

Ранее издание РБК сообщило об утечке данных 55 тысяч банковских карт, с которых совершались покупки в маркетплейсе Joom.

Эксперты сообщили, что этих данных недостаточно для того, чтобы получить доступ к счетам, но мошенники могут достать сведения с помощью социальной инженерии – это когда злоумышленники обманывают держателей карт и для убедительности используют персональную информацию из баз.

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