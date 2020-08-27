Джоли рассказала об отношениях с детьми во время карантина

Актриса уверена, что "настоящую" ее знают только дети

Анджелина Джоли призналась, что за время карантина была счастлива проводить все свободное время с детьми. Компанию актрисе составили пятеро из шести детей. Исключением стал старший сын Мэддокс, который во время начала пандемии находился в университете в Южной Корее.

Джоли отметила, что на карантине стало на 40% меньше сообщений о жестоком обращении с детьми, что актриса сочла хорошей тенденцией. Она отметила, что во время дистанционных уроков учителя могут оценить обстановку в семьях учеников и обратить внимание на проблемные семьи.

Также Джоли рассказала о том, что только дети знают о ее настоящем характере, передает ExtraTV. Актриса подчеркнула важность быть самим собой.

"Я в значительной степени та, кто я есть, потому что не знаю, как быть кем-то еще... Но если бы вы спросили меня, действительно ли люди знают меня такой, какая я есть на самом деле, то, пожалуй, вряд ли. Только мои дети знают, какая я на самом деле", - призналась звезда.

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