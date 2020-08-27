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Шепелев рассказал о планах завести детей

11:40
  • четверг
  • 27 августа 2020

Он кайфует от отцовства

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который живет в гражданском браке с дизайнером Екатериной Тулуповой, заявил, что мечтает о большой семье. 
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"Я так хочу еще детей! У меня сейчас такое отцовского настроение", - заявил Шепелев в программе "Вечернее шоу с Аллой Довлатовой". 

По словам шоумена, благодаря сыну он получил фантастический опыт. Быть родителем для него в кайф. 

Дмитрий Шепелев много времени проводит с сыном от певицы Жанны Фриске. Они вместе играют, путешествуют, катаются на велосипедах и читают. Шоумен хочет быть для Платона не только отцом, но и другом. 

Недавно прошел слух, будто Шепелев и Тулупова побывали в клиническом госпитале "Лапино", который называют звездным роддомом. Телеведущий не комментирует эту информацию, но откровенно говорит о своих планах по увеличению семьи. 

"Я мечтаю о большой семье, да! Чтобы через несколько десятков лет я такой уже пожилой и красивый, а вокруг меня много детей и внуки, и нас так много, и, чтобы всем нам поехать отдыхать, мы берем в аренду "Икарус", а я сижу на переднем сиденье", - цитирует Шепелева RT

Напомним, что Шепелев и Тулупова встречаются уже несколько лет. Долгое время они скрывали свой роман. У Тулуповой есть дочь от предыдущих отношений. 

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