В Саратове 15-летняя девочка убила свою мать

Причины ее поступка неизвестны

В Саратове 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве родной матери.

Инцидент произошел в поселке Солнечный-2 в ночь на 27 августа. По предварительной информации, пьяная 40-летняя мать и дочь поругались в квартире на улице Панченко.

Каким образом девушка лишила родственнику жизни официально не сообщается, но местные СМИ пишут, что женщина была задушена.

Региональная прокуратура начала проверку, передает ТАСС. Мотивы подроста устанавливаются.

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