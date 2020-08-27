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В Саратове 15-летняя девочка убила свою мать

11:55
  • четверг
  • 27 августа 2020

Причины ее поступка неизвестны

В Саратове 15-летнюю девочку заподозрили в убийстве родной матери.

Инцидент произошел в поселке Солнечный-2 в ночь на 27 августа. По предварительной информации, пьяная 40-летняя мать и дочь поругались в квартире на улице Панченко.

Каким образом девушка лишила родственнику жизни официально не сообщается, но местные СМИ пишут, что женщина была задушена.

Региональная прокуратура начала проверку, передает ТАСС. Мотивы подроста устанавливаются.

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