Более тысячи заявок подали на стажировку в Комплексе соцразвития

Это говорит об интересе молодежи к соцсфере

Более тысячи московских выпускников подали заявки на стажировку в столичном комплексе социального развития. Старт отбора был объявлен 10 августа. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, количество заявок говорит об интересе молодых людей к социальной сфере, о желании помогать и делать столицу "лучше и добрее".

"Все мы знаем, с какими трудностями порой сталкиваются выпускники при трудоустройстве сразу после окончания вуза, поэтому мы и решили открыть стажировки в учреждениях комплекса социального развития. Они станут первым шагом к построению карьеры для начинающих специалистов. К тому же это уникальная возможность попробовать себя в социальной сфере", - сказала Ракова.

С октября по декабрь 2020 года выпускники будут трудиться в учреждениях комплекса социального развития Москвы по 11 направлениям. Например, молодые люди смогут стать сотрудниками образовательной сферы, работниками центров госуслуг "Мои документы", а также попробуют на практике освоить кадровое делопроизводство, познакомиться с техникой по подбору персонала или стать соцпомощником.

Стажеры будут работать по гибкому графику 20 часов в неделю. За работу они получат зарплату в размере 20195 рублей до вычета налогов. После окончания стажировки лучшие смогут трудоустроиться в штат. Заявки на участие в стажировке принимаются до 10 сентября.

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