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Саакашвили заявил о своем возвращении в Грузию

12:29
  • четверг
  • 27 августа 2020

На родине он планирует продолжить заниматься политикой

Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Он записал видеообращение, в котором поблагодарил Украину, ставшую политику "вторым домом".
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"Украина - мой второй дом. В свое время я приехал сюда из своего главного дома, сладкой Грузии. Я любил Украину еще со времен студенчества, в самые тяжелые времена именно она приняла меня таким, каким я являюсь, без условий и требований, и я это очень ценю", - сказал Саакашвили.

Он подчеркнул, что за время, проведенное вне родины, набрал достаточное количество знаний и опыта, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок". Саакашвили попросил прощения у граждан Грузии за все ошибки, которые успел совершить в период президентства. Политик заверил, что всегда стремился к лучшему для своей страны.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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