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Полиция начала проверку после госпитализации Навального

12:25
  • четверг
  • 27 августа 2020

Проводится более 20 криминалистических исследований

Следователи МВД проводят доследственную проверку после госпитализации оппозиционера Алексея Навального в Омске.

Как говорится на сайте транспортной полиции по Сибирскому федеральному округу, в ходе проверки проведен обширный комплекс следственно-оперативных мероприятий. В частности, сотрудники МВД обыскали гостиничный номер, где жил Навальный.

"Изъято более 100 предметов, которые могут иметь доказательное значение. Проанализированы данные систем видеонаблюдения. Проводится более 20 различных криминалистических исследований (судебно-медицинские, биологические, физико-химические). На данный момент сильнодействующих либо наркотических веществ не обнаружено", - сообщили в полиции.

Навальный был госпитализирован в больницу Омска 20 августа после того, как ему стало плохо на борту самолета, летевшего из Томска в Москву. Спустя два дня по просьбе семьи его транспортировали на лечение в Германию. 24 августа в клинике Charite заявили, что в организме Навального найдены следы интоксикации веществами из группы ингибиторов холинэстеразы. Какое именно это вещество, пока не сообщается.

Оппозиционер находится в тяжелом состоянии в коме, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Врачи из Омска опровергают версию об отравлении Навального. Медики не нашли в его организме ядов. Кроме того, в России исследования на наличие в организме оппозиционера ингибиторов холинестеразы дали отрицательный результат.

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