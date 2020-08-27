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"Пока я жива, он спокойно жить не может": Волкова - о своем избиении

12:53
  • четверг
  • 27 августа 2020

Страстная любовь закончилась трагически

35-летняя экс-солистка группы "Тату" Юлия Волкова рассказала, как стала жертвой домашнего насилия, и призналась, что во время карантина она сделала аборт.
Юлия Волкова выглядит ровесницей 15-летней дочери

Последние годы Волкова с двумя детьми жила за границей у своего возлюбленного, чье имя она не стала называть. Они поселились неподалеку от Стамбула. По словам певицы, у них была страстная любовь, которая закончилась трагически. Мужчина все время ее ревновал и не мог смириться с тем, что звезда не готова ради него изменить свой образ жизни. 

Когда Юлия Волкова решила расстаться, ревнивец избил ее. Это случилось в 2019 году. 

"Закончилось это все на улице, трагично, с поднятием рук, с поломанной челюстью в трех местах. Дети все это видели. Люди его пытались от меня отодрать… Когда я пришла в себя, я уже была в машине скорой помощи. Я держала руками лицо, потому что оно у меня не держалось. <…> Я сидела вся в крови. Это бы ужас. Я улыбалась, говорила: "Дети, все нормально, это просто выбитая челюсть, ничего страшного", - рассказала Волкова в интервью premier.one

По словам артистки, после сцены с избиением мужчина поехал за оружием, чтобы ее убить. 

"Этот человек до сих пор преследует цель, чтобы меня не было в живых. Пока я жива, он спокойно жить не может. Больная любовь. Когда человек любит маниакально, как маньяк", - сказала Юлия Волкова. 

При этом она не считает этого мужчину плохим человеком. У него просто не все в порядке с психикой, он не может с собой совладать, уверена она. 

После этого Волкова встречалась с мужчиной, который живет в США. Их роман продлился восемь месяцев. Экс-солистка "Тату" забеременела, но решила сделать аборт, потому что не хотела одна воспитывать троих детей. 

Напомним, Юлия Волкова родила дочь в 19 лет. Отцом стал телохранитель певицы Павел Сидоров. В 2007 году "татушка" вышла замуж за бизнесмена Парвиза Ясинова, которому она подарила сына Самира. В 2010 году супруги расстались.

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