ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Стало известно, почему японцы - долгожители

12:41
  • четверг
  • 27 августа 2020

Секрет долгой жизни заключается в особом режиме питания

Японские ученые установили причину долголетия жителей Страны восходящего солнца. О результатах исследований рассказал руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ.

По словам ученого, секрет кроется в режиме питания японцев. Они едят много рыбы, растительной пищи и морепродуктов, что благотворно сказывается на состоянии здоровья и снижает риск развития серьезных заболеваний. Также японцы почти не пьют сладкие напитки, передает РИА Новости.

Цуганэ объяснил, что большое количество в пище бобовых в ферментированном виде спасают от онкологии в области груди и снижают риск развития сердечно—сосудистых болезней.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Пенсионеры в Японии
Пенсионеры в Японии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.