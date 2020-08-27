Стало известно, почему японцы - долгожители

Секрет долгой жизни заключается в особом режиме питания

Японские ученые установили причину долголетия жителей Страны восходящего солнца. О результатах исследований рассказал руководитель Центра изучения общества и здоровья в Национальном центре исследований онкологии Японии Сеитиро Цуганэ.

По словам ученого, секрет кроется в режиме питания японцев. Они едят много рыбы, растительной пищи и морепродуктов, что благотворно сказывается на состоянии здоровья и снижает риск развития серьезных заболеваний. Также японцы почти не пьют сладкие напитки, передает РИА Новости.

Цуганэ объяснил, что большое количество в пище бобовых в ферментированном виде спасают от онкологии в области груди и снижают риск развития сердечно—сосудистых болезней.

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