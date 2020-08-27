Школьникам младших классов могут разрешить не носить учебники

Родители давно жалуются на неподъемные портфели детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разрешить учащимся младших классов оставлять в школе учебники, чтобы ежедневно не носить с собой стопки тяжелых книг.

"Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах", - заявила Кузнецова.

Омбудсмен назвала тяжелые рюкзаки у детей проблемой, которая требует решения, передает РИА Новости. Она посетовала, что если полностью собрать портфель ребенка перед учебным днем, то его сложно поднять даже взрослому человеку.

Кузнецова добавила, что не считает электронные учебники и книги решением проблемы. "Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать её, учить бережному отношению к ней. Это всё должно быть в наших школах, у наших детей. Хотя современные технологии обязательно надо использовать!" - резюмировала омбудсмен.

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