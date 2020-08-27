ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Школьникам младших классов могут разрешить не носить учебники

12:53
  • четверг
  • 27 августа 2020

Родители давно жалуются на неподъемные портфели детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова предложила разрешить учащимся младших классов оставлять в школе учебники, чтобы ежедневно не носить с собой стопки тяжелых книг.

Флористы озвучили среднюю стоимость букета к 1 сентября
Опубликован чек-лист для сбора ребенка в школу

"Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах", - заявила Кузнецова.

Омбудсмен назвала тяжелые рюкзаки у детей проблемой, которая требует решения, передает РИА Новости. Она посетовала, что если полностью собрать портфель ребенка перед учебным днем, то его сложно поднять даже взрослому человеку.

Кузнецова добавила, что не считает электронные учебники и книги решением проблемы. "Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать её, учить бережному отношению к ней. Это всё должно быть в наших школах, у наших детей. Хотя современные технологии обязательно надо использовать!" - резюмировала омбудсмен.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Школьники на уроке
Школьники на уроке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.