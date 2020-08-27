Учебный автомобиль попал в жуткое ДТП в Иванове (фото)

Инструктор погиб, ученик получил травмы

Инструктор по вождению погиб в тройном ДТП в Иванове.

ДТП произошло на выезде из города на 91-м километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо". По предварительным данным, 31-летний водитель грузовика Scania врезался в остановившийся для разворота учебный автомобиль LADA Granta.

От удара легковушку отбросило на встречную полосу, где в нее врезался 36-летний водитель Opel Corsa.

В результате аварии 43-летний инструктор по вождению скончался на месте, а курсант получил многочисленные травмы. Его госпитализировали. На кадрах, опубликованных полицией, можно заметить, что задняя часть LADA Granta буквально сложилась в гармошку.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Выясняются все обстоятельства и причины ДТП, сообщили в УМВД по региону.

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