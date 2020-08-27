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Эксперты обсудили подготовку к единому дню голосования

14:50
  • четверг
  • 27 августа 2020

Круглый стол организовал Фонд развития гражданского общества

Проведение единого дня голосования и прогнозы итогов выборов обсудили в Москве ведущие отечественные аналитики и политологи. Круглый стол организовал Фонд развития гражданского общества, передает "ТВ Центр".

Единый день голосования состоится 13 сентября. В этом году в 20 регионах пройдут выборы губернаторов. Депутатов законодательных органов должны избрать в 11 субъектах. Эксперты оценили ход подготовки к выборам, разобрали технологические аспекты и представили первые прогнозы.

"Если есть достижения, признаваемые жителями субъектов, у таких губернаторов всё в порядке, и в общем-то запросы на обновление у людей не возникают, если в регионе всё хорошо, если нормальные условия, уровень и качество жизни, если люди всем довольны, то они, скорее, за стабильность, чем за перемены", - заявил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

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