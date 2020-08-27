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МВД показало видео задержания банды лжегазовщиков

15:07
  • четверг
  • 27 августа 2020

Мошенники предлагали доверчивым людям установить газовые анализаторы

Они обманом попадали в квартиры пожилых москвичей, представлялись сотрудниками газовой службы и, входя в доверие, навязывали оборудование, которое якобы может защитить от возможного взрыва. Банда лжегазовщиков раскрыта в столице. Задержаны два десятка человек. Общее число пострадавших от рук мошенников до сих пор остается неизвестным.

В окружении полицейских десятки приезжих из разных регионов и стран ближнего зарубежья. Все задержанные в столицу прибыли с одной целью – мошенничество. Находили  жертв в их же собственных домах. Потом, по поддельным  удостоверениям, представляясь сотрудниками газовых служб, легко входили в доверие и предлагали установить газовые анализаторы.

Пока озадаченные жильцы искали необходимые приборы в квартире, мошенники продолжали своих жертв запугивать, в том числе напоминали о случаях взрыва бытового газа.

На самом деле газовый анализатор - это обычный датчик-оповещатель. Работает от розетки. И предотвратить утечку газа точно не может. В интернет-магазинах таких товаров немало.  Но эти перепродавали  дороже в несколько раз. Добавляя, что цена льготная и действует только до конца года.

- И сколько у вас один приборчик стоило поставить?

- 7 тысяч.

- Как вы его устанавливали?

- На двусторонний скотч.

Найти  мошенников удалось в офисе. Здесь хранился весь товар, печати и поддельные удостоверения.

"Обнаружены и изъяты печати, удостоверения сотрудников газовой службы, финансовая документация и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение для уголовных дел. В отношении одного фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девятнадцати – подписка о невыезде и надлежащем поведении", - заявила официальный представитель МВ России Ирина Волк.

Чтобы обезопасить себя от подобных  мошенников, лучше  уточнять всю информацию по телефону газовой службы.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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