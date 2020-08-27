Собянин открыл комплекс хранения реквизита театров и музейных фондов

Пространство предназначено не только для хранения реквизита, но и для его реконструкции

В Москве построен огромный склад, где театры Москвы будут хранить реквизит, столичные музеи - свои коллекции. Комплекс площадью более 44 тысяч квадратных метров возвели на Калужском шоссе вблизи деревни Юрово. Сегодня там побывал мэр Москвы Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Еще три года назад к главе города обратились руководители театров, рассказав о том, что хранить реквизит и декорации им просто негде. Приходилось арендовать площади, которые не отвечали необходимым требованиям.

"Насколько я понимаю, вам приходилось арендовать площади, тратить дополнительные деньги. Часть реквизитов оставалось в театрах, занимая площади. Надеюсь, что это будет комфортное пространство, где не только хранить можно, но и ремонтировать свой реквизит", - сказал Собянин.

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