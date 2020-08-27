Москвичам напомнили о возможности пройти бесплатный онкоскрининг

Акция продлится до 30 августа

В Москве завершается масштабная скрининговая программа по ранней диагностике рака. Пройти обследования еще можно успеть. Акция продлится до 30 августа.

Медицинские тестирования делают во всех городских поликлиниках. Они позволят выявить первые признаки онкологии и вовремя начать лечение. Записаться на прием можно через сайт столичного департамента здравоохранения или по телефону клиники. Для этого достаточно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Результаты обследования появятся в электронной медицинской карте, сообщает "ТВ Центр".

"В рамках акции каждый москвич может пройти такие исследования, как ультразвуковое исследование молочных желез, маммографию, сдать лабораторные тесты. Все это направлено на раннее выявление самых распространённых типов злокачественных новообразований. Если в нашей поликлинике или в любой другой мы выявляем какие-то отклонения от нормы, мы сразу же связываемся с пациентом и направляем его в центр ранней онкодиагностики", - заявил главврач городской поликлиники №109 Яков Сандаков.

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