Гортензии, эрингиум и анемона: какие растения можно увидеть в "Зарядье"

В самом центре Москвы, несмотря на капризы погоды, живет зеленый оазис

Место, где лето встречается с осенью: в парке "Зарядье" сама природа готовится к сентябрю. Постепенно желтеет степь, под стеклянным куполом цветут гортензии, а на лугу распускаются анемоны.

Парк "Зарядье" - живой атлас. На пяти ландшафтных зонах есть растения со всех уголков страны. Здесь можно смело проводить уроки по окружающей среде. Но чтобы цветы, кустарники, деревья и даже просто, казалось бы, обычная трава радовали глаз, за ними нужен тщательный уход. Ведь парк в центре столицы создан искусственно и для большинства растений не только климат, но и почва здесь не совсем подходящие.

"Это эрингиум, а в простонародье он называется синеголовник. Несмотря на свой устрашающий колючий вид, он очень красиво смотрится", - говорит озеленитель Елена Ступникова.

За всеми капризами миллиона растений парка следят около 130 специалистов. Теплолюбивым растениям без помощи человека в Москве не выжить. Стеклянную крышу в "Зарядье" называют стеклянной корой. Под ней растут субтропические экземпляры. Внутри всегда температура выше на 5 градусов, чем снаружи. Парниковый эффект вечнозеленым кустарникам создают с помощью тумана. Он спускается на растения сверху.

"Туманообразование в летний период поддерживает определенную высоту в автоматическом режиме. И не допускает повышение температуры свыше 25 градусов", - говорит начальник комплекса ГБУ "Автомобильные дороги" Владимир Остроухов.

В самой крыше расположены 153 климатических окна, они открываются, когда необходимо впустить свежий воздух. Здесь же наверху и метеостанция. Если синоптики дают штормовое предупреждение, окна закрываются. Ночью растения, как и люди, должны спать. Поэтому в темное время нет яркого освещения. Но отдыхающие гуляют часто. Поэтому для них разместили на крыше светильники с тусклым светом на солнечных батарейках.

Красивые анемоны растут в смешанных лесах. Но в "Зарядье" и к нему относятся с особым вниманием.

"Рыхление почвы обязательно. В приоритете этого растения - частый полив. Нужно следить за уровнем влажности почвы. Поэтому поливается в весеннее время один раз в семь дней. В летний период поливается ежедневно, но только после захода солнца", - объясняет озеленитель Оксана Аксакова.

Основной дневной полив - капельный. Его посетители не видят, поскольку 150 километров трубок уложены под землей.

"В самую жаркую погоду у нас практически к тысячам литров приближается в сутки. Основной полив происходит в вечернее время до ночи", - говорит Остроухов.

В зоне северных лесов и тундры, пожалуй, самый красивый полив. Увидеть туман, стелющийся по мхам и лишайникам, смогут только те, кто не поленится и приедет в парк к 7 утра. Зато в награду - эффектные фотографии.

Екатерина Гоголева, Николай Карбанов, Мария Ливанова, "ТВ Центр".

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