Депутат МГД Шарапова: В Москве открылся после реставрации музей московской скорой помощи

Москвичи могут посетить бесплатно

Все желающие смогут бесплатно посетить Музей скорой помощи в столице, открывшийся после реставрации. Об этом сообщила депутат Мосгордумы, главный врач городской клинической больницы имени Виноградова Ольга Шарапова.

"В Москве открылся после реставрации один из интереснейших ведомственных музеев города - Музей московской скорой помощи на базе Центральной станции скорой и неотложной медицинской помощи. Открытие приурочено ко дню рождения создателя системы скорой помощи в Москве, советского врача Александра Пучкова. Теперь все желающие смогут изучить экспонаты, показывающие, как шло развитие московской скорой с 1919 года", - заявила Шарапова.

Помимо документов и фотографий, в музее собрано немало экспонатов, которые могут быть интересны не только врачам, но и всем москвичам: макеты первых санитарных карет и автомобилей, медицинская аппаратура, приборы связи, униформа врачей скорой, учебные пособия.

Депутат добавила, что записаться на экскурсию можно на сайте музея, вход бесплатный.

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