Путин прибыл в Крым

Президент откроет движение на некоторых участках трассы "Таврида"

Владимир Путин в четверг прилетел в Крым. Там президент примет участие в открытии автомобильного движения по построенным участкам федеральной трассы "Таврида".

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Путин лично проедет по одному из участков и пообщается с рабочими.

Трасса "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя, вдвое сократив время передвижения по полуострову. Cтроительство трассы должно завершиться в конце 2023 года, напоминает "Интерфакс".

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