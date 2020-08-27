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Путин прибыл в Крым

13:42
  • четверг
  • 27 августа 2020

Президент откроет движение на некоторых участках трассы "Таврида"

Владимир Путин в четверг прилетел в Крым. Там президент примет участие в открытии автомобильного движения по построенным участкам федеральной трассы "Таврида".

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, Путин лично проедет по одному из участков и пообщается с рабочими.

Трасса "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя, вдвое сократив время передвижения по полуострову. Cтроительство трассы должно завершиться в конце 2023 года, напоминает "Интерфакс".

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Владимир Путин за рулем автомобиля
Владимир Путин за рулем автомобиля
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