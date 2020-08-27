На расселение ветхого жилья направят еще 50 млрд рублей

По поручению президента проблему будут решать ускоренными темпами

Правительство выделит дополнительные 50 миллиардов рублей на расселение граждан из аварийного жилья. Об этом заявил Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

По поручению президента проблему будут решать ускоренными темпами, передает "ТВ Центр". Поддержку окажут и семьям с детьми от 3 до 7 лет. На ежемесячные выплаты выделят 34 миллиарда рублей. Также дополнительные средства направят на компенсационные выплаты врачам, работающим с заболевшими коронавирусом.

"Правительство выделит почти 22 миллиарда рублей для этих выплат врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых. Дополнительно выделим более 320 миллионов рублей на выплаты медицинским работникам Центра федерального медико-биологического агентства. Прошу ускорить перечисление этих средств в регионы, чтобы люди как можно быстрее получили свои деньги", - заявил председатель правительства России Михаил Мишустин.

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