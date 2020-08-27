Путин отметил сдержанность белорусских силовиков

Он надеется, что ситуация в соседней стране разрешится мирно

Правоохранительные органы Белоруссии во время акций протеста после президентских выборов вели себя достаточно сдержанно. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.

"Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - сказал Путин в интервью, фрагменты которого показали в эфире телеканала "Россия 1". Российский лидер надеется, что ситуация в соседней стране разрешится мирно.

Говоря о позиции России, президент заметил, что Москва ведет себя гораздо сдержаннее, чем западные страны. Тем не мене, по просьбе Александр Лукашенко в России создан резерв сотрудников правоохранительных сил.

"Он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, элементы... до тех пор не будут использоваться, пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ, не приступят просто к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее", - сказал Путин (цитата по РИА Новости)

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После закрытия участков на улицы белорусских городов вышли несогласные с результатами голосования. Правоохранительные органы жестко разгоняли протестующих, используя светошумовые гранаты и резиновые пули. Власти утверждают, что протесты координируются из-за границы.

Как сообщало МВД Белоруссии, в ходе протестов пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.

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