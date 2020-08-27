Вспышкам заболевания президент нашел объяснение

Владимир Путин надеется, что второй волны коронавируса не будет, а страны Европы справятся с новыми вспышками заболевания. Об этом президент заявил в интервью "России 24".

По его словам, происходящие вспышки COVID-19 можно объяснить.

"Причина лежит на поверхности: курортный сезон, большое количество людей, скопление людей на пляжах, в ресторанах. Этот индивидуализм, нежелание считаться с интересами подавляющего большинства, приводят к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболевания", - сказал Путин.

Говоря о ситуации в России, президент отметил, что у нас заболевших много, но один из самых низких показателей смертности. По мнению президента, это является результатом готовности системы здравоохранения, возможностей мобилизации и своевременности решений по купированию угроз.

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