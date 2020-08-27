Путин: пик экономических проблем в России пройден

Хозяйственная жизнь страны восстановится в 2021 году

Мировая и российская экономики пострадали от падения цен на нефть и пандемии коронавируса.

Тем не менее, Россия пострадала меньше США и ЕС благодаря грамотным действиям правительства, об этом в интервью "России 24" заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что золотовалютные резервы России растут, несмотря на пандемию. Это позволит власти выполнить все социальные обязательства.

"Пик проблем у нас пройден и, я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться. В общем, здесь мы мало чем отличаемся от других стран мира. В следующем году, я думаю, это восстановление будет обеспечено", - сообщил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"