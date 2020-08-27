Эксперт объяснил, почему от смартфонов устают глаза и болит голова

Специалист предупредил, что уменьшение яркости экрана не решит проблему

Согласно статистике, большинство современный смартфонов изготавливают с OLED-дисплеями, от которых у 10% людей болит голова и устают глаза. Эксперт Владимир Гриценко рассказал, какие экраны наиболее безопасны.

"Фактически, яркость на OLED-экранах всегда равна 100%, а когда пользователь снижает ее, экран начинает мерцать с определенной частотой, соответствующей тому или иному уровню яркости подсветки. Чем ниже яркость — тем более выражена пульсация экрана и тем больше могут уставать глаза. Само мерцание экрана не видно человеческому глазу, но его можно увидеть, если навести на него камеру другого смартфона", - рассказал Гриценко.

Он отметил, что хоть от максимальной яркости глаза устают меньше, но ее не рекомендуется использовать в плохо освещённых помещениях. Для решения проблемы можно использовать специальные программы, например, DC Dimming на Android и "Понижение точки белого" на iOS. Однако они могут сказаться на цветопередаче, передает агентство "Прайм".

Смартфоны с IPS-экраном меньше утомляют глаза, но используются реже, подчеркнул эксперт.

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