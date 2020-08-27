Лукашенко договорился с Путиным о рефинансировании $1 млрд долга

Мишустин и Головченко обсудят этот вопрос 27 августа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не допустит обвала национальной валюты.

Но при этом государство не будет сдерживать курс искусственно, "уцепившись за него руками". "У нас плавающий курс: спрос большой - значит дороже будет этот доллар или евро, спрос меньше - значит будет дешевле стоить", - заметил Лукашенко.

Чтобы поддержать экономику страны белорусский лидер хочет договориться с Москвой о рефинансировании 1 миллиарда долларов долга.

"Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты", - заявил глава государства.

Премьер-министры России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудят вопрос рефинансирования сегодня, 27 августа, пишет агентство БелТА.

Белорусский рубль на фоне протестов после президентских выборов существенно ослабел: официальный курс доллара с 10 августа вырос на 8,17%, евро - на 7,99%

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