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Раскрыты неочевидные причины головной боли

15:35
  • четверг
  • 27 августа 2020

Эксперты назвали четыре фактора

Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали о том, как алкоголь, еда и недосып могут вызывать головные боли. 
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По словам специалистов, болевые ощущения может вызывать употребление красного переработанного мяса. В частности, колбасы и сосисок. Дело в том, что для стабилизации цвета в такие продукты добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды. 

Иногда причиной головной боли бывает нарушение привычного режима питания. У человека может резко измениться уровень глюкозы в крови, если он пропустил традиционный для него прием пищи. 

Алкоголь тоже способен провоцировать мигрень. Например, в красном вине много танинов, которые плохо влияют на самочувствие. А этанол снижает давление, причем у гипертоников за спадом идет резкий скачок. 

Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире "России 1", что недостаток сна тоже может приводить к головным болям. По их словам, лимфатическая система мозга нормально работает только в ночное время. Если за ночь она не очищается от токсических веществ, то человек испытывает головную боль - иногда даже с момента пробуждения.

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