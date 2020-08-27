Раскрыты неочевидные причины головной боли

Эксперты назвали четыре фактора

Врачи Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали о том, как алкоголь, еда и недосып могут вызывать головные боли.

По словам специалистов, болевые ощущения может вызывать употребление красного переработанного мяса. В частности, колбасы и сосисок. Дело в том, что для стабилизации цвета в такие продукты добавляют нитраты, которые в организме превращаются в нитриты и расширяют сосуды.

Иногда причиной головной боли бывает нарушение привычного режима питания. У человека может резко измениться уровень глюкозы в крови, если он пропустил традиционный для него прием пищи.

Алкоголь тоже способен провоцировать мигрень. Например, в красном вине много танинов, которые плохо влияют на самочувствие. А этанол снижает давление, причем у гипертоников за спадом идет резкий скачок.

Сергей Агапкин и Андрей Реутов рассказали в эфире "России 1", что недостаток сна тоже может приводить к головным болям. По их словам, лимфатическая система мозга нормально работает только в ночное время. Если за ночь она не очищается от токсических веществ, то человек испытывает головную боль - иногда даже с момента пробуждения.

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