Жители России рассказали об отношении к вакцине от COVID-19

Россияне предпочитают воспользоваться вакциной, чем заболеть коронавирусом

Больше половины опрошенных (62%) заявили, что лучше воспользуются вакциной, чем переболеют коронавирусом. При этом 46% уверены, что массовая вакцинация является необходимостью, показал опрос Фонда общественного мнения.

"В гипотетической пока ситуации выбора между отечественной и импортной вакциной от коронавируса (при равной цене) подавляющее большинство, 62%, отдают предпочтение российской, 12% – иностранной", сообщили о результатах опроса в ФОМ.

При этом порядка 53% граждан считают, что вакцина сможет остановить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Однако с необходимостью всеобщей вакцинации соглашаются далеко не все – лишь 46% опрошенных считают это необходимой мерой, а 37% уверены, что без этого можно обойтись.

В опросе поучаствовали 1094 человека в возрасте от 18 лет.

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