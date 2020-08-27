"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти в двух форматах

Как офлайн, так и онлайн

Акция "Бессмертный полк" в следующем году может пройти в двух форматах – офлайн и онлайн. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Она отметила, что могут быть использованы новые форматы, при этом выразила надежду, что все состоится офлайн.

"Но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать. Мы для себя в центральном штабе "Бессмертного полка" будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории", - приводит РИА Новости слова Цунаевой.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что в 2021 году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"