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"Бессмертный полк" в 2021 году может пройти в двух форматах

15:32
  • четверг
  • 27 августа 2020

Как офлайн, так и онлайн

Акция "Бессмертный полк" в следующем году может пройти в двух форматах – офлайн и онлайн. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.

Она отметила, что могут быть использованы новые форматы, при этом выразила надежду, что все состоится офлайн.

"Но и ту историю, которая была в онлайне, тоже использовать. Мы для себя в центральном штабе "Бессмертного полка" будем обсуждать, каким образом использовать сильные стороны, в том числе онлайн-истории", - приводит РИА Новости слова Цунаевой.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что в 2021 году шествие пройдет "широко, мощно, по достоинству, красиво".

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