Лукашенко вернул в Белоруссию весь золотой запас страны

У Минска достаточно резервов для поддержания курса рубля

Золотовалютные резервы Белоруссии возвращены в страну. По словам президента Александра Лукашенко, золотой запас вернулся "до грамма", влсти этим озаботились заранее.

"Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - заявил белорусский лидер.

Нацбанк Белоруссии ранее сообщал, что на начало 2020 года золотой запас страны составлял 42,2 тонны. Суммарно золотовалютные резервы на 1 января составляли 9,39 миллиарда долларов, а на 1 августа - 8,86 миллиарда долларов.

Лукашенко подчеркнул, что у Белоруссии достаточно резервов для поддержания курса национальной валюты на приемлемом уровне. Президент пообещал не допустить обвала белорусского рубля. Белорусский лидер подчеркнул, что не планирует вводить ограничения на покупку иностранной валюты из-за возникшего в последнее время повышенного спроса, передает "Интерфакс".

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