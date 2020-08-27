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В Минздраве назвали число госпитализированных с коронавирусом россиян

15:30
  • четверг
  • 27 августа 2020

Борьба продолжается

В Минздраве назвали количество пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в больницах.
В России выявили еще 4711 заболевших коронавирусом

Таких заболевших более 80 тысяч, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Эпидемия коронавируса в стране продолжается, борьба с ней не закончилась, передает РИА Новости.

"У нас сегодня более 80 тысяч человек находятся в больницах. Помощь по-прежнему нужна, мы обязаны довести борьбу с COVID-19 до логического завершения", - сказал министр на общероссийской акции "Мы вместе".

По последним данным, в России выявлено 975 576 заболевших коронавирусом (+ 4 711 за сутки). За весь период пандемии выздоровел 792 561 человек, умерли 16 804.

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