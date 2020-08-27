Путин за рулем "Ауруса" проехал по трассе "Таврида"

Дорога соединяет Керчь и Севастополь

Владимир Путин открыл движение по новым участкам автомобильной трассы "Таврида" в Крыму. Он сам сел за руль президентского "Ауруса" и проехался по одному из отрезков дороги.

Видео проезда Путина публикует ТВЦ.RU.

Трасса "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце 2018 года, еще по двум - в июле 2020 года. Строительства трассы должно завершиться до конца 2023 года.

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