ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин за рулем "Ауруса" проехал по трассе "Таврида"

15:40
  • четверг
  • 27 августа 2020

Дорога соединяет Керчь и Севастополь

Владимир Путин открыл движение по новым участкам автомобильной трассы "Таврида" в Крыму. Он сам сел за руль президентского "Ауруса" и проехался по одному из отрезков дороги.

Видео проезда Путина публикует ТВЦ.RU.

Трасса "Таврида" пройдет от Крымского моста в Керчи на востоке полуострова до Севастополя. Рабочее движение по двум полосам трассы от Керчи до Симферополя было открыто в конце 2018 года, еще по двум - в июле 2020 года. Строительства трассы должно завершиться до конца 2023 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин за рулем
Владимир Путин за рулем
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.