Как сберечь деньги от злоумышленников

Специалист по кибербезопасности научил, как правильно хранить деньги на карте

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как обезопасить свои деньги от мошенников. Он объяснил, что при использовании онлайн-сервисов приходится вводить данные банковских карт, однако из-за недобросовестных партнеров, которые осуществляют эквайринг, может произойти утечка данных.

Специалист рекомендовал создать виртуальную банковскую карту и с ее помощью оплачивать покупки. "С нее можно спокойно платить даже в каких-то сомнительных магазинах, где могут списать данные карты. На нее можно переводить деньги с основного счета, и уже с нее платить", - сказал Курочкин.

Также он посоветовал открыть накопительный счет, на котором будут храниться основные деньги, передает URA.RU. Эксперт объяснил, что через личный кабинет можно легко и быстро перевести необходимую сумму на основной счет, и при этом средства будут оставаться в безопасности. "Тогда никакой интернет-сервис не опасен", - резюмировал Курочкин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"