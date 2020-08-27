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Как сберечь деньги от злоумышленников

15:46
  • четверг
  • 27 августа 2020

Специалист по кибербезопасности научил, как правильно хранить деньги на карте

Эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин рассказал, как обезопасить свои деньги от мошенников. Он объяснил, что при использовании онлайн-сервисов приходится вводить данные банковских карт, однако из-за недобросовестных партнеров, которые осуществляют эквайринг, может произойти утечка данных.

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Специалист рекомендовал создать виртуальную банковскую карту и с ее помощью оплачивать покупки. "С нее можно спокойно платить даже в каких-то сомнительных магазинах, где могут списать данные карты. На нее можно переводить деньги с основного счета, и уже с нее платить", - сказал Курочкин.

Также он посоветовал открыть накопительный счет, на котором будут храниться основные деньги, передает URA.RU. Эксперт объяснил, что через личный кабинет можно легко и быстро перевести необходимую сумму на основной счет, и при этом средства будут оставаться в безопасности. "Тогда никакой интернет-сервис не опасен", - резюмировал Курочкин.

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