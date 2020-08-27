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Максим Виторган показал рану на лице

16:04
  • четверг
  • 27 августа 2020

И опубликовал нецензурный стих

Актер Максим Виторган опубликовал фотографию из отпуска в Выборге. На снимке у артиста видны красные отметины на левой стороне лица, а над бровью закреплен пластырь.

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"Новости у нас не очень. Вы заметили, ребят?" – обратился к подписчикам в инстаграме актер.

Максим Виторган не сообщил подробности инцидента и не ответил на уточняющие вопросы фанатов. В комментариях люди задаются вопросом: актера избили, он получил травму случайно или это просто грим? 

- Вы не со вчерашней вечеринки Богомолова и Собчак? Это шутка, без обид!

- Жаль вас!

Свой пост бывший муж журналистки Ксении Собчак также сопроводил коротким нецензурным стихом, который не пришелся по душе его подписчикам. Они отметили, что такой стиль идет только Сергею Шнурову.

- До Шнура опустился... Позор твоей фамилии...

- Такое только Шнуру идёт!

 

 

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