Максим Виторган показал рану на лице

И опубликовал нецензурный стих
Актер Максим Виторган опубликовал фотографию из отпуска в Выборге. На снимке у артиста видны красные отметины на левой стороне лица, а над бровью закреплен пластырь.
"Новости у нас не очень. Вы заметили, ребят?" – обратился к подписчикам в инстаграме актер.
Максим Виторган не сообщил подробности инцидента и не ответил на уточняющие вопросы фанатов. В комментариях люди задаются вопросом: актера избили, он получил травму случайно или это просто грим?
- Вы не со вчерашней вечеринки Богомолова и Собчак? Это шутка, без обид!
- Жаль вас!
Свой пост бывший муж журналистки Ксении Собчак также сопроводил коротким нецензурным стихом, который не пришелся по душе его подписчикам. Они отметили, что такой стиль идет только Сергею Шнурову.
- До Шнура опустился... Позор твоей фамилии...
- Такое только Шнуру идёт!
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