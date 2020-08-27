В Грузии рассказали о судьбе Саакашвили после возвращения

Ранее политик заявил, что собирается вернуться на родину

Михаил Саакашвили покинул родную Грузию 7 лет назад и вот наконец заявил, что готов вернуться в страну. Он признался, что на посту президента Грузии совершал ошибки, и попросил за них прощение. Также политик заверил, что всегда старался действовать исходя из интересов граждан, а потому сейчас намерен вернуться и продолжить свое служение людям. Саакашвили заявил, что не признает легитимность действующего руководства страны.

В Грузии отреагировали на слова экс-президента, передает грузинский "Первый канал". Министр юстиции Тея Цулукиани сообщила, что в стране ждут возвращения политика.

"Конечно, мы приветствуем, если Михаил Саакашвили найдет в себе силы и прибудет в Грузию, прямо на границе его ждет процедура задержания и, конечно, грузинская тюрьма, так как он находится в розыске и ему вынесен ряд обвинительных приговоров", - сказала глава ведомства.

Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году после того, как против него возбудили несколько уголовных дел и заочно приговорили к тюремному заключению. В 2015 году политик получил украинское гражданство и занял пост губернатора Одесской области, но в конце 2016 года был уволен президентом Украины Петром Порошенко. В середине 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. Нынешний президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинский паспорт и назначил его главой исполнительного комитета национального совета реформ Украины.

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