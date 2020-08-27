Режим чрезвычайной ситуации объявлен в Керчи

Власти приняли такое решение из-за взрыва и пожара в жилом доме

Режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня введен в Керчи. Причина – пожар в десятиэтажном жилом доме, возникший в результате взрыва бытового газа.

"Границы зоны чрезвычайной ситуации установлены в пределах муниципального образования городской округ Керчь. Заседание комиссии состоялось 26 августа. Соответствующее решение утверждено распоряжением главы администрации города Керчь", - приводит пресс-служба регионального МЧС слова главы крымского ведомства Сергея Шахова.

Взрыв и пожар в десятиэтажном жилом доме на улице Кирова в Керчи привел к эвакуации всех жильцов – это более 100 человек - и расселению их в ближайшем санатории. В результате взрыва в здании обрушились межэтажные перекрытия. Пострадала 51-летняя женщина. Медики сообщают, что состояние пострадавшей средней степени тяжести, ее планируют перевести в ожоговый центр в Симферополь.

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