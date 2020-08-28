Юлия Савичева и еще 5 звездных мам, которые не живут со своими детьми

Расстояние не мешает им оставаться любящими родителями

Некоторые знаменитости живут вдали от своих детей. Кто-то по собственной воле, а кто-то под гнетом обстоятельств. ТВЦ.RU узнал, чья материнская любовь проходит испытание расстоянием.

Юлия Савичева

Певица Юлия Савичева и ее супруг Александр Аршинов долго не могли завести ребенка. Их мечта осуществилась в 2017 году. С самого рождения Анна Аршинова живет у бабушки и дедушки в Португалии. Юлия и Александр приезжают к ним раз в полтора-два месяца и гостят у них две-три недели. По словам Савичевей, ей тяжело жить вдали от малышки, но так лучше для всех членов семьи.

"Я на самом деле не хочу, чтобы моя дочь или совсем не видела мать, которая вечно пропадает на съемках или на гастролях, или наблюдала бы меня нервной, уставшей после работы. Считаю, гораздо важнее и полезнее для ребенка отдавать ему себя полностью, когда ты рядом. Так мы с мужем и поступаем", - говорит Юлия Савичева. Уйти из профессии ради единственной дочери артистка не смогла.

Лолита Милявская

В 1999 году Лолита родила дочку от Александра Цекало. Ева появилась на свет на четыре месяца раньше положенного срока, что, вероятно, отразилось на ее здоровье. Ходили слухи, будто дочь Лолиты страдает аутизмом, однако звезда это опровергает. По ее словам, дочка просто очень стеснительная, поэтому ей трудно общаться с людьми. Как бы то ни было, Ева с детства живет у мамы Лолиты в Киеве.

Певица обычно видит дочку во время гастролей. Перевозить ее в Москву знаменитость не собирается. Во-первых, она постоянно пропадает на работе и не может уделять дочери должного внимания, а во-вторых, у Евы сформировался на Украине свой круг общения. Милявская не хочет вырывать наследницу из привычной среды.

Маша Распутина

Свою первую дочь певица родила в 1985 году. Отцом Лидии стал Владимир Ермаков - продюсер певицы. Звезда отдала девочку на воспитание бабушке и дедушке, поскольку не могла бросить карьеру. Когда Маша Распутина вышла замуж во второй раз и родила дочку от бизнесмена и продюсера Виктора Захарова, Лидия пришла в ярость. По словам Распутиной, девочка-подросток вела себя неадекватно, в результате чего оказалась в психбольнице. Мать и дочь помирились несколько лет назад, когда умер первый муж артистки.

"Лида мне большую боль причинила, - признавалась Маша Распутина. - Разбила мое сердце. Все были в недоумении, как ты могла так легко уйти от своей мамы. Мне младшая дочка говорила: "Зачем, мама, она столько сделала печали в твоей жизни. Не общайся с ней!" Я ей на это сказала: "Станешь мамой, все поймешь".

Анастасия Волочкова

Балерина родила Ариадну в 2005 году от бизнесмена Игоря Вдовина. Несмотря на рождение дочери, гражданские супруги вскоре расстались и до сих пор находятся в непростых отношениях. Недавно, например, звезда обвинила экс-возлюбленного в том, что он задолжал ей три миллиона рублей. Разумеется, ссоры родителей производили на Ариадну удручающее впечатление. До 13 лет девочка жила с мамой, а потом поселилась у отца и его новой пассии - телеведущей Елены Николаевой.

По словам Волочковой, дочь переехала из загородного дома в столицу, чтобы быть поближе к школе, однако ходят слухи, что Ариадна устала от скандалов, которые окружают ее маму. Кроме того, девочку не устраивают мамины ухажеры. "Дочь не одобрила моей бойфренда. Если честно, Ариша ни одного не одобрила. Она всегда ревновала меня к любому человеку, кто появлялся в моей жизни", - признавалась Анастасия Волочкова.

Дана Борисова

Ее отношения с 13-летней дочерью Полиной складываются крайне непросто. Девочка обвиняет мать в алкоголизме, употреблении наркотиков и рукоприкладстве. По словам школьницы, однажды Борисова ударила ее по голове смартфоном. Несколько месяцев назад Полина сбежала от матери, испортив рукопись ее автобиографии и прихватив с собой собаку.

Сейчас девочка живет с отцом - бизнесменом Максимом Аксеновым, который старается не общаться с бывшей возлюбленной. Дана Борисова неоднократно пыталась наладить связь с наследницей и даже караулила ее на улице, когда школьница отправлялась на пробежку. На днях усилия звезды наконец окупились: свой день рождения Полина провела с матерью. "Я постаралась быть самой лучшей и достойной мамой на свете", - похвасталась Дана Борисова в соцсети.

Анжелика Варум и Леонид Агутин

Их дочь родилась в 1999 году. С 2003 года Елизавета жила в Майами с дедушкой, его супругой и братом Варум. Родители, которые вечно пропадали на концертах, навещали ее где-то раз в месяц. Ходили слухи, будто дочь Агутина и Варум страдает аутизмом. Якобы из-за этого артисты и сбагрили малышку своим родственником, но едва ли это так. Елизавета ведет активный образ жизни: она работает, пишет музыку и поет в своей рок-группе Without Gravity. Она выступает под псевдонимом Лиз Холлоуэй. По словам Анжелики Варум, дочка - самостоятельная личность, которая не рассчитывает на поддержку родителей. Судя по фото в соцсетях, Агутин и Варум любят дочку и стараются не терять с ней связь.

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