Эколог объяснила, почему в Подмосковье улучшился воздух

Жителям Московской области стало легче дышать

В Подмосковье за последний год улучшилось качество воздуха, сообщают аналитики. О причинах очищения атмосферы в Московской области рассказала эколог Елена Гришина.

Специалист предположила, что на качество воздуха в регионе могло повлиять снижение количества автомобильных выбросов в атмосферу. "Вредоносных предприятий на территории Московской области не так много. Они есть, но сейчас политика правительства в регионе такова, что за каждым таким предприятием идет достаточно серьезный мониторинг и контроль выбросов. И здесь надо отметить наши надзорные органы, министерство экологии, которые очень быстро и чутко реагируют на любую жалобу жителей", - заявила эколог.

Гришина добавила, что существующую на сегодняшний день систему мониторинга воздуха в Подмосковье необходимо существенно расширить. Эксперт заявила, что достаточным будет увеличение числа стационарных постов до 500. Сейчас их всего 25 во всем регионе, передает Радио1.

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