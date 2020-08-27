Путин открыл трассу "Таврида"

Трасса пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя

В Крыму официально открыта автомобильная трасса "Таврида". Современную дорогу длиной более 250 километров от Крымского моста до Севастополя, возведение которой началось весной 2017 года, оценил Владимир Путин. Глава государства сам сел за руль президентского "Ауруса". Пояснения Владимиру Путину давал главный технолог строительной компании Андрей Волков, передает "ТВ Центр".

Трасса "Таврида" - это по две полосы движения в каждую сторону с разделением встречных потоков. Расчётная скорость движения - до 120 километров в час. Для обеспечения безопасности трасса строилась без одноуровневых пересечений с другими дорогами, а все пешеходные переходы на ней - надземные.

"Таврида" включает около 100 мостов и путепроводов, и 18 транспортных развязок. Завершив проезд, Владимир Путин оставил автограф в книге, посвящённой строительству, получил в качестве подарка фрагмент асфальтобетонного покрытия - оно было разработано специально для этой трассы - а затем обсудил планы дорожного строительства - как в Крыму, так и в России.

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