ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин открыл трассу "Таврида"

17:58
  • четверг
  • 27 августа 2020

Трасса пройдет от Крымского моста в Керчи до Севастополя

В Крыму официально открыта автомобильная трасса "Таврида". Современную дорогу длиной более 250 километров от Крымского моста до Севастополя, возведение которой началось весной 2017 года, оценил Владимир Путин. Глава государства сам сел за руль президентского "Ауруса". Пояснения Владимиру Путину давал главный технолог строительной компании Андрей Волков, передает "ТВ Центр".

Трасса "Таврида" - это по две полосы движения в каждую сторону с разделением встречных потоков. Расчётная скорость движения - до 120 километров в час. Для обеспечения безопасности трасса строилась без одноуровневых пересечений с другими дорогами, а все пешеходные переходы на ней - надземные.

"Таврида" включает около 100 мостов и путепроводов, и 18 транспортных развязок. Завершив проезд, Владимир Путин оставил автограф в книге, посвящённой строительству, получил в качестве подарка фрагмент асфальтобетонного покрытия - оно было разработано специально для этой трассы - а затем обсудил планы дорожного строительства - как в Крыму, так и в России.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
Владимир Путин принимает участие в церемонии запуска движения по трассе "Таврида"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.