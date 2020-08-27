Белоруссия, экономика и COVID-19: Путин ответил на актуальные вопросы

Президент дал большое интервью

Перед отъездом в Крым президент дал интервью ВГТРК. Сколь успешно идут работы над вакциной от коронавируса? Как отнёсся Владимир Путин к решению своей дочери сделать прививку от этой инфекции? И какую помощь - причём не только экономическую - готова оказать Россия Белоруссии для преодоления возникшего в республике кризиса?

В ходе этого интервью Путин, пожалуй, впервые за все время широко комментирует белорусские протесты. То, что происходит в республике, подчеркивает он, России, разумеется, не безразлично. Однако решать свои проблемы белорусы должны сами. Впрочем, желающих им помочь на Западе, как выяснилось, хватает. Против белорусского руководства вводятся санкции. Оппозиции выделяются деньги. А Лукашенко обвиняют в жестокости, почему-то закрывая глаза на то, как полиция подавляет протесты в той же Франции или США.

"Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии. А дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое. Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам. И я надеюсь, что все проблемы, а они, безусловно, есть, иначе люди бы и на улицу не выходили, будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - отметил Путин.

Однако если ситуация выйдет из-под контроля, Москва готова оказать помощь, которая предусмотрена как в рамках договора о коллективной безопасности, так и в рамках соглашения о союзном государстве. Тем более, что такую помощь Лукашенко уже запросил.

"Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства. Александр Григорьевич попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля. И когда экстремистские, я хочу это подчеркнуть, экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою. Пытаться захватывать административные здания и так далее. Но мы, в разговоре с Александром Григорьевичем, пришли к выводу, что такой необходимости сейчас нет. И надеюсь, её не будет", - сказал Путин.

А вот, что уже точно получит Белоруссия, причем, одной из первых, так это российскую вакцину от коронавируса. "Совершенно очевидно сегодня для наших специалистов, что эта вакцина формирует устойчивый иммунитет. Появляются антитела, как и у моей дочери появились. И она безвредна. Слава Богу, дочка моя чувствует себя хорошо. У неё температура была 38,4 в первый день. Во второй день 37 с небольшим. И все. И после второй прививки через 21 день тоже был небольшой подъем температуры. Я вот с ней только что разговаривал по телефону. Она чувствует себя хорошо", - сообщил Путин.

К концу сентября, подчеркнул президент, будет готова и вторая вакцина, которую разрабатывают в центре "Вектор". А вот повторного роста заболеваемости Россия вполне может избежать, что, безусловно, хорошо скажется и на экономике. Она уже постепенно начинает восстанавливаться, говорит Путин. Сказываются меры поддержки граждан и бизнеса, принятые правительством.

"У нас, несмотря ни на какие сложности, растут резервы. Это создает дополнительную подушку безопасности. Это важно. Это не панацея от всех бед, но это важно. И создает нам определенную уверенность в том, что мы при необходимости сможем финансировать, в том числе и социальные мандаты. Мы, во-первых, считаем, что пик проблем у нас пройден. И я надеюсь, что мы постепенно начнем восстанавливаться", - отметил Путин.

Сомнений в этом практически нет, говорит президент. Как нет их и касательно задержания 33-х россиян в Белоруссии, произошедшего перед выборами. Этих людей, как выразился Путин, использовали "в темную". Операцию подготовили спецслужбы Украины и США. Однако она провалилась.

Александр Панюшкин, Юлия Олейник, "ТВ Центр".

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