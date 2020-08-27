Собянин открыл единый комплекс хранения имущества театров и музеев

То, что получилось, уже оценили по достоинству руководители столичных театров

В четверг в Новой Москве открылся необычный объект: единый складской комплекс для декораций и реквизита столичных театров. О подобном сооружении мечтали многие поколения режиссеров, начиная со Станиславского. Создание склада позволит решить острейшую проблему. Раньше декорации к спектаклям, снятым с репертуара, приходилось уничтожать. А это зачастую были настоящие реликвии. Как заметил, открывая комплекс, Сергей Собянин, на воплощение вековой мечты ушло всего три года.

80 спектаклей "Геликон-оперы" под одной крышей: саркофаг из "Аиды", костюмы Кармен и Евгения Онегина, мебель разных веков, причудливые элементы зданий. Раньше театр был вынужден тратить огромные деньги на аренду складских помещений, порой не приспособленных для хранения декораций. Теперь весь реквизит постановок, которые временно не идут на сцене, привозят сюда, передает "ТВ Центр".

Единый складской комплекс на Калужском шоссе был построен с учётом всех особенностей хранения театрального реквизита: здесь поддерживается определённая температура и влажность, работает вентиляция, а главное - много места. Порой декорации к спектаклю могут занимать несколько фур.

Пять корпусов, почти 45 тысяч квадратных метров: здесь смогут хранить оборудование и реквизит почти три десятка московских театров, большинство уже заняли свои места: Театр имени Пушкина, Школа современной пьесы, Et cetera и многие другие. В четверг вместе с художественными руководителями трупп комплекс открыл Сергей Собянин.

"Прошло всего 110 лет после того, как Станиславский сказал, что театрам нужно совместное хранение театральных реквизитов. Мы над этим проектом работали, конечно, не 110 лет, но около трех лет пришлось поработать. Получилось что-то такое, чего в истории театральной Москвы еще не было. Много занимаемся реконструкцией, строительством новых театров, около 25 театров реконструировано, заново построено. Но конечно, отсутствие такого хранилища современного снижало эффективность работы театров", - отметил мэр.

Для многих московских коллективов склад стал спасением, освобождая драгоценное пространство внутри театра.

"Мы сможем сохранять большее количество спектаклей. Для нас всегда было проблемой появление нового спектакля, новых декораций - это уничтожение старого. Негде хранить. Нужно списывать, менять, сжигать, уничтожать. Сегодня, к счастью, мы можем просто иметь большее количество спектаклей", - рассказал художественный руководитель театра "Школа современной пьесы" Иосиф Рейхельгауз.

В отдельном корпусе также разместят ремонтные мастерские. Здесь установят самое современное оборудование для создания декораций. Но пользоваться складом смогут не только театры.

Склад, по которому можно водить увлекательные экскурсии. "Студебеккер" начала 20 века из коллекции Музея Москвы. Этот отдельный огромный корпус выделен для хранения экспонатов из фондов городских музеев. В освободившихся помещениях они смогут открывать больше выставок или использовать эти пространства для научной работы.

Рядом с комплексом Сергей Собянин предложил создать Кинопарк - единую площадку для натурных съёмок фильмов. Этот проект мэр обсудил на встрече с кинематографистами.

Новый Кинопарк станет своего рода московским Голливудом. Масштабные декорации разместятся на площади почти 160 гектаров, а на экскурсию сюда смогут попасть все желающие.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"