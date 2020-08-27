Лукашенко заявил о дипломатической бойне против Белоруссии

Президент рассказал о "гибридной войне" против страны

В четверг Евросоюз анонсировал новый пакет ограничительных мер против Белоруссии. Личные санкции планируют ввести в отношении тех, кто, по мнению европейских чиновников, несёт ответственность за фальсификации на выборах и притеснение протестующих. Президент Белоруссии уже заявил, что против его страны ведётся гибридная война. По словам Александра Лукашенко, дипломатическая бойня идёт на самом высоком уровне.

Александр Лукашенко в четверг сообщил, что обсудил с Владимиром Путиным вопрос рефинансирования одного миллиарда долларов из госдолга перед Россией и поэтому обвала национальной валюты не будет.

Промышленность Белоруссии не остановлена, как бы этого не желали лидеры оппозиции, заводы работают, а значит и экономика стабильна. Но ситуация остается сложной. Белорусский лидер в очередной раз заявил, что страна испытывает колоссальное давление из-за рубежа.

"Мы сегодня имеем налицо определенный этап гибридной, скажем прямо, войны против Беларуси. А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон. Ниже опускаемся. Дипломатическая бойня против нас началась", - сказал Лукашенко.

И оружием становятся даже "шпроты в томатном соусе". На границе Белоруссии таможенники задержали машину с грузом от польского профсоюза "Солидарность". Там заявили, что 12 тонн консервов отправили бастующим рабочим. Но в документах путаница, кузов досмотреть не получилось. Грузовик стоит на пропускном пункте уже больше 12 часов. Это стало поводом для обвинений в адрес белорусского правительства.

Тем временем европейские политики всеми силами поддерживают так называемый координационный совет оппозиции – предложили подключить его к освоению многомиллионной финансовой помощи, собранной институтами ЕС для Белоруссии. Лидеры уличного движения неоднократно заявляли, что деньги из-за рубежа не получают. Но в это раз промолчали, продолжая попытки подогревать с каждым днем остывающий протест.

Белорусы готовятся к первому сентября. Через 4 дня - школа. Счастливой детворе дарят новенькие портфели. Благотворительную акцию для многодетных семей по всей стране проводят городские администрации и профсоюзы. Вот только не у всех педагогов радостное настроение. Многие впервые за долгие годы работы получают анонимные угрозы. В соцсетях им пишут гадости. А все из-за того, что учителя отказались участвовать в забастовках.

В 20 избирательных округах Минска организован сбор подписей за отзыв депутатов парламента. На народных избранников, очевидно, хотят надавить.

"Взялись за депутатов, а они-то в чем виноваты. Выборы прошли, избрали депутатов, все согласились. Нет, начали там - отзовем депутатов, ну пусть попробуют. Мы же прекрасно понимаем, повалить президента не удалось, надо расшатать парламент. Но я думаю большинство наших депутатов не из слабого десятка, и депутаты должны знать, что у них есть президент, который всегда сможет их защитить", - отметил Лукашенко.

В правительстве Белоруссии еще раз подчеркнули: с позиции силы диалог невозможен.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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