Саакашвили решил избираться в парламент Грузии

Выборы назначены на осень

Михаил Саакашвили решил участвовать в парламентских выборах в Грузии. При этом оставлять пост главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины бывший грузинский президент не намерен.

"Конечно, я активно включился в грузинскую предвыборную кампанию, так как в Грузии, в отличие от Украины, в октябре проводятся Национальные выборы. Одновременно я продолжаю исполнять обязанности главы исполнительного комитета Национального совета реформ", - написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Парламентские выборы в Грузии состоятся осенью. Некоторые СМИ еще раньше сделали вывод, что Саакашвили собирается вернуться в грузинскую политику – основанием стало видеозаявление политика на грузинском языке, опубликованное в YouTube. Экс-президент отреагировал на эти сообщения, заявив, что никогда и не прекращал активного участия в политической жизни Грузии и Украины.

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