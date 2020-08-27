Захарова призвала Европу не сравнивать СССР и нацистскую Германию

Представитель российского МИД рассказала, из-за чего Европа "погрузилась во мрак"

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова призвала Еврокомиссию перестать проводить параллели между нацистской Германией и Советским Союзом, поскольку это полностью противоречит историческим фактам и решениям Нюрнбергского трибунала.

"Обратили внимание на традиционное заявление, которое было сделано от имени Европейской комиссии в связи с так называемым европейским днем памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов. Вынуждены констатировать, что в Брюсселе продолжают странную близорукую линию на фальсификацию и переписывание европейской истории", - сказала Захарова.

Она отметила, что, согласно сообщению ЕК, именно подписание договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 году "погрузило Европу во мрак". Захарова напомнила, что еще до этого европейские страны добровольно решили проводить политику умиротворения страны-агрессора, что привело к Мюнхенскому сговору 1938 года, передает РИА Новости.

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