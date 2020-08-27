Сын Нагиева признался, что его донимают хейтеры

Кирилл Нагиев заявил, что не пользуется отцовскими деньгами

Сын известного телеведущего Дмитрия Нагиева Кирилл признался, что часто подвергается нападкам в соцсетях. Молодой человек рассказал, что его критикуют из-за знаменитого отца.

"Какие-то левые люди заходят на страницу, столько хейта пишут, я удаляю. Говорят, что все просто досталось с таким отцом, денег куры не клюют, люди в грубой форме выражают свое негодование всей жизнью. Я же не могу объяснить, что все честно, и отец с 18 лет уже деньгами не помогал. Я сам когда слышу про таких же людей, думаю, что у них все на блюдечке было", - сказал Кирилл.

Он отметил, что критикуют не только его творчество и внешний вид, но также членов семьи. Мужчина отметил, что на негативные комментарии не обижается, но удаляет их, если считает реакцию хейтеров неадекватной.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"