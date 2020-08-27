ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Трамп пригласил Байдена сдать тест на наркотики

17:10
  • четверг
  • 27 августа 2020

Президент США считает, что его конкурент подозрительно поумнел

Кандидаты в президенты США должны сдать тест на наркотики перед первыми очными дебатами, назначенными на 29 сентября, заявил Дональд Трамп. Действующий глава государства сообщил, что он сам готов пройти проверку, и ожидает этого от своего соперника-демократа Джо Байдена.
Трамп неожиданно похвалил CNN

Трамп признался, что у него возникли подозрения по поводу Байдена после того, как тот неожиданно успешно выступил на дебатах во время сезона праймериз демократов против Берни Сандерса.

"Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни", - заявил президент США в интервью газете Washington Examiner.

Трамп считает, что у такого внезапного улучшения может быть лишь одно объяснение. Он уверен, что тест прояснит ситуацию.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.