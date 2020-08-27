Трамп пригласил Байдена сдать тест на наркотики

Президент США считает, что его конкурент подозрительно поумнел

Кандидаты в президенты США должны сдать тест на наркотики перед первыми очными дебатами, назначенными на 29 сентября, заявил Дональд Трамп. Действующий глава государства сообщил, что он сам готов пройти проверку, и ожидает этого от своего соперника-демократа Джо Байдена.

Трамп признался, что у него возникли подозрения по поводу Байдена после того, как тот неожиданно успешно выступил на дебатах во время сезона праймериз демократов против Берни Сандерса.

"Я не знаю, как он мог быть таким некомпетентным в своих выступлениях на дебатах, а потом вдруг быть нормальным против Берни", - заявил президент США в интервью газете Washington Examiner.

Трамп считает, что у такого внезапного улучшения может быть лишь одно объяснение. Он уверен, что тест прояснит ситуацию.

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