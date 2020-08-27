ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова рассказала, состоится ли обмен заключенными между Россией и США

17:13
  • четверг
  • 27 августа 2020

Дипломат отметила, что сообщения о переговорах часто появляются в СМИ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла ранее появившуюся информацию о том, что Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры об обмене заключенными.
Захарова призвала Европу не сравнивать СССР и нацистскую Германию

"Как ранее уже отмечалось представителями руководства Министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что СМИ регулярно публикуют сообщения о якобы планирующемся обмене американских граждан, среди которых Пол Уилан, на россиян, находящихся в американских тюрьмах, передает Интерфакс.

Ранее Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, мужчину признали виновным в шпионаже. Помимо гражданства США он имеет гражданство Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Мария Захарова
Мария Захарова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.