Захарова рассказала, состоится ли обмен заключенными между Россией и США

Дипломат отметила, что сообщения о переговорах часто появляются в СМИ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова опровергла ранее появившуюся информацию о том, что Россия и Соединенные Штаты проводят переговоры об обмене заключенными.

"Как ранее уже отмечалось представителями руководства Министерства иностранных дел России, все сообщения о якобы ведущихся переговорах на этот счет не соответствуют действительности", - подчеркнула дипломат.

Захарова отметила, что СМИ регулярно публикуют сообщения о якобы планирующемся обмене американских граждан, среди которых Пол Уилан, на россиян, находящихся в американских тюрьмах, передает Интерфакс.

Ранее Мосгорсуд приговорил американца Пола Уилана к 16 годам колонии строгого режима, мужчину признали виновным в шпионаже. Помимо гражданства США он имеет гражданство Канады и Ирландии, а также подданство Великобритании.

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